Büyükşehir, engelliler için yeni projeleri konuştu

05.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:33

Türkiye'de projeleriyle yerel belediyecilik anlayışında yeniliğin ilk adresi haline gelen Büyükşehir Belediyesi, engelliler için başlattığı çalışmalarını hız kesmeden devam etmek için erişilebilirliğin temel alındığı bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda; engelliler ve yaşlılar için düşünülen projeler detaylandırıldı. Katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantının sonunda erişilebilirlik adına sürdürülen dört yıllık çalışma raporlarının ikinci bir toplantıya kadar hazırlanması kararlaştırıldı.

Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, Eğitim ve Rehabilitasyon Komisyonu Temsilcisi Hasan Hüseyin Bademoğlu, Spor Komisyonu Temsilcisi Mehmet Atılgan, Süreyen Rahatsızlar Başkan Temsilcisi Serpil Acıoğlu, Hukuk ve İstihdam Komisyonu Başkan Temsilcisi Melda Dai, Bilişim Erişilebilirlik Komisyonu Başkanı Mehmet Ender Ökten'in bulunduğu toplantı verimli geçti.

Kaynak: Bültenler