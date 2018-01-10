Büyükşehir Enerji Verimliliğini Önemsiyor

Ekolojik Bina Konferans Salonunda düzenlenen eğitime çok sayıda ev kadını katıldı.

Büyükşehir Belediyesi enerji tasarrufuna verdiği önemi her fırsatta öne çıkarttı, bu yönde çeşitli etkinliklerle farkındalık yarattı, özellikle çocuklarda ve ev kadınlarında enerjide tasarruf bilincinin oluşmasına katkı sundu. Bu kapsamda Çevre Mühendisi Gülümser Özpınar tarafından "Evlerimizde Tasarruf" konulu eğitim verildi. Eğitimde, 2 milyon 500 bin nüfusa ulaşan şehirde uygulanması gereken tasarruf yöntemlerini ev kadınlarına anlatıldı. Evlerde yapılacak tasarrufla hem bütçeye, hem çevreye sağlanacak katkıların paylaşıldığı eğitimde, katılımcılara evlerinde enerji ve suyu nasıl verimli kullanabilecekleri aktarıldı.

Etkinlik kapsamında bir yarışma düzenlendi, kazanan katılımcılara sürpriz hediyeler verildi. Katılımcıların getirdiği akkor lambalar alındı, tüm katılımcılara LED ampul hediye edilerek tasarrufa teşviklendirildi.

Sürdürülebilir kentleşme için dikkat çekici ekolojik çözümleri ve Türkiye'nin en güzel örneği olan " Gaziantep Ekolojik Bina" etkinliklerine devam edecek.