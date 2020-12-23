Büyükşehir enerji tasarrufu için hareket geçti

Kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlamaları hedefiyle hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında çalışmalarına hız veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde eğitimlerini tamamlayan 20 teknik personel enerji yöneticisi sertifikası aldı.

Türkiye'nin ilk enerji verimliliği eylem planı olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı doğrultusunda, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince, toplam inşaat alanı 10 bin metrekareden fazla olan kamu yapıları için her 10 bin metrekare için 1 enerji yöneticisi görevlendirilmesi mecburi hale getirildi. Ayrıca cumhurbaşkanlığı genelgesi ile enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlamaları hedefleniyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi enerji verimliliği ve enerji yönetimi alanında kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla BEBKA 2020 yılı Teknik Destek programına Enerji Yöneticisi Eğitimi için başvuruda bulundu. Kabul edilen başvurunun ardından sözleşme imzalandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü koordinasyonunda belediyenin ilgili birimlerinden belirlenen 20 teknik personel, yetkilendirilmiş kuruluşlardan 10 günlük eğitim aldı. Büyükşehir Belediyesi tasarrufu altında bulunan hizmet binalarında görevlendirilmesi planlanan personel, eğitimin ardından katılım sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

Enerji tasarrufu önemli

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk ile birlikte sertifika almaya hak kazanın personeli Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı. Son zamanlarda etkisini iyiden iyiye hissettiren iklim değişikliğine karşı yeni nesil yapılarla doğal kaynakların korunması, su, enerji ve hammadde tasarrufu sağlanması hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, enerji yöneticisi olarak görevlendirilebilecek söz konusu personelin bina enerji verimliliğinin arttırılması hedefleri doğrultusunda çalışacağını belirtti. Başkan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak belirlenen yüzde 15 tasarruf oranının çok daha üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Bu şehrimizin ve kurumumuzun kazancı anlamına gelir. Enerji tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir konu. Bu bakımdan enerji tasarrufunu çok önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda enerji ve tasarruf konuları daha da önem arz edecek. Büyükşehir Belediyesi olarak zaman kaybetmeden gerekli adımları atmaya başladık. Çalışmaya katılanları tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı