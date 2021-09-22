Büyükşehir Encümeninde KYÖD lokali 10 yıllığına kiralandı - Haberler
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Büyükşehir Encümeninde KYÖD lokali 10 yıllığına kiralandı

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Büyükşehir Encümeninde KYÖD lokali 10 yıllığına kiralandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen encümen toplantısında Metropol İş Merkezi'nin 5. katında KYÖD'ün yer aldığı lokalin kiralanması için ihaleye çıkıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen encümen toplantısında Metropol İş Merkezi'nin 5. katında KYÖD'ün yer aldığı lokalin kiralanması için ihaleye çıkıldı. 10 yıl süreyle KYÖD tarafından yeniden kiralanan dernek lokali için aylık 6 bin TL kira ödenecek.

METROPOL İŞHANI İÇİN İHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı encümen toplantısı gerçekleştirildi. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'nun başkanlığında yapılan toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve 1993 yılından bu yana KYÖD tarafından kullanılan dernek lokali için ihale yapıldı. İhaleye tek istekli olarak KYÖD adına Uğur Saral ve İlbeyi Kılavuz katıldı. 5 bin 900 lira aylık kira bedeli ile yapılan ihalede açık artırma ile bedel 6 bin liraya çıkartıldı. Encümen toplantısında ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

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Haber: Büyükşehir Encümeninde KYÖD lokali 10 yıllığına kiralandı - Haberler
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