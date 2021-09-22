Büyükşehir Encümeninde KYÖD lokali 10 yıllığına kiralandı

Büyükşehir Encümen toplantısında yapılan ihaleyle Metropol İş Merkezi'nin 5. katındaki lokal, 10 yıl süreyle KYÖD'e kiralandı

10 yıl süreyle KYÖD tarafından yeniden kiralanan dernek lokali için aylık 6 bin TL kira ödenecek.

METROPOL İŞHANI İÇİN İHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı encümen toplantısı gerçekleştirildi. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu'nun başkanlığında yapılan toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve 1993 yılından bu yana KYÖD tarafından kullanılan dernek lokali için ihale yapıldı. İhaleye tek istekli olarak KYÖD adına Uğur Saral ve İlbeyi Kılavuz katıldı. 5 bin 900 lira aylık kira bedeli ile yapılan ihalede açık artırma ile bedel 6 bin liraya çıkartıldı. Encümen toplantısında ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı

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