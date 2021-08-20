Büyükşehir, Emekli Evi Üyelerini Aşırı Sıcağa Karşı Bilgilendirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Büyükşehir'in Merkez ve Tarsus Emekli Evi üyeleri için "Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler" konulu bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Büyükşehir'in Merkez ve Tarsus Emekli Evi üyeleri için "Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler" konulu bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi. Sıcak havanın şiddetini artırdığı bugünlerde yaş almış yurttaşların sağlığını düşünen Büyükşehir ekipleri, sıcak havadan korunmaları için beslenmeden giyime kadar birçok maddede emeklilere bilgi verdi. 60 üyenin katıldığı etkinlikte şeker ve tansiyon ölçümleri de yapıldı.

Büyükşehir, yaş almış yurttaşların sağlığını önemsiyor

Büyükşehir Belediyesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, önceki yıllara göre artan hava sıcaklığından ileri yaş almış yurttaşların korunması için uygulanması gereken önlemler aktarıldı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır yaptığı sunumda, bol sıvı tüketimi, ağır yiyeceklerden kaçınma, mineral yoğunluğu yüksek gıdalara yönelme, 10. 00-14. 00 saatleri arasında dışarıya çıkılmasından kaçınılması gibi konular üzerinde durdu.

Bakır, küresel ısınmanın sıcaklığı artırdığını ifade ederek, "Bu artışta en çok etkilenen gruplardan birisi de yaş almış bireyler. Onlar ne gibi önlemler alabilirler? ya da başlarına sıcaklıkla ilgili herhangi bir sıkıntılı hastalık geldiğinde ne gibi tedbirler alabilirler? Bunları anlatmaya çalıştık. Sıcak havalarda alınması gereken önlemler eğitim konumuzdu" dedi. Sıcak hava nedeniyle kronik hastalıkları bulunan bireylerin bu hastalıkları nedeniyle beyinlerinde ya da diğer vücut organlarında hasar oluşabildiğini, bunun için yaş almış yurttaşları bilgilendirmek istediklerini vurgulayan Bakır, şunları söyledi:

"Bol bol sıvı tüketilmesi ve bu sıvının yüksek oranda su olması gerektiğinden bahsettik. Kafeinli ve alkol içerikli içeceklerin tüketilmemesinden bahsettik. Yaz dönemlerinde zaten canımızın çok istemediği kızarmış yiyecekleri tüketmek yerine meyve, sebze gibi vücut mineral dengesinin korunabileceği yiyecekler tüketmeye yönelttik. Sıcak havalarda saat 10. 00 ile 14. 00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalarını önerdik. Dışarıya çıkmaları gereken durumlarda da mutlaka şapka ve gözlük kullanımı önerdik. Şeker ve tansiyon ölçümü yaptık. Sıcaklıklar tabii ki de kişilerin tansiyon ve şekerini etkileyebiliyor. "

Yayın Tarihi: 20. 8. 2021 09: 10: 09

Kaynak: Habermetre