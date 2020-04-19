Büyükşehir ekiplerine sokağa çıkma kısıtlamasında pasta sürprizi
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Denizli

Büyükşehir ekiplerine sokağa çıkma kısıtlamasında pasta sürprizi

Büyükşehir ekiplerine sokağa çıkma kısıtlamasında pasta sürprizi Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan büyükşehir ekiplerine 'vatandaştan' pasta sürprizi Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı andan itibaren Denizlililerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan Büyükşehir Belediyesi...

19.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:26
Büyükşehir ekiplerine sokağa çıkma kısıtlamasında pasta sürprizi

Büyükşehir ekiplerine sokağa çıkma kısıtlamasında pasta sürprizi

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan büyükşehir ekiplerine 'vatandaştan' pasta sürprizi

DENİZLİ - Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı andan itibaren Denizlililerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir vatandaşın pasta sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşların acil ihtiyaçları için canla başla çalışan ekipler duyarlılık karşısında büyük sevinç yaşadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından vatandaşların ihtiyacını karşılamak için seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kendilerini duygulandıran bir sürprizle karşılaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Vefa Sosyal Destek Grubu, yoğun bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken Akkonak Mahallesi'nden Yurdanur Daldaş, Büyükşehir Alo 153 hattını arayarak sahada seferber olan çalışanlar için pasta yaptığını söyledi. Kendileri için yapılan pasta sürprizi karşısında duygulanan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yurdanur Daldaş'ın evine giderek el emeği pasta ve kurabiyeleri aldı, sahada çalışan ekiplere ikram etti.

Başkan Zolan vatandaşın duyarlılığına sessiz kalmadı

Yurdanur Daldaş, sokağa çıkma yasağı sırasında "Ben ne yapabilirim, nasıl katkıda bulunabilirim?" diye düşündüğünü anlatarak yaptıkları sürpriz ile ilgili şunları söyledi:

"Çalışanlar için ben de bir katkıda bulunmak istedim. Onlar böyle bir vefa örneği gösterirken ben de onlara yardımcı olmak istedim. Hazırladıklarımı da Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerimize teslim ettim. Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına bu zor günlerde verdikleri emekler için teşekkür ediyorum."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın bu duyarlılığa sessiz kalmayarak kendisine selam ve teşekkürlerini ilettiğini belirten zabıta ekipleri ise Yurdanur Daldaş'a Başkan Zolan'ın gönderdiği çiçeği takdim etti.

Büyükşehir zabıta aç kalan köpeği besledi

Öte yandan Sami U. ise, Saraylar Mahallesi'nde işlettiği otoparkta köpeğinin olduğunu ve aç kaldığını belirterek Büyükşehir Alo 153 hattından yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri verilen adrese giderek aç kalan köpeği besledi.

Büyükşehir ekiplerine sokağa çıkma kısıtlamasında pasta sürprizi

Kaynak: İHA

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