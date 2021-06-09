Büyükşehir Ekiplerinden Kargıcak'ta Yol Çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, konforlu yollar ve daha rahat bir ulaşım için kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, konforlu yollar ve daha rahat bir ulaşım için kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde ve kırsalda yıllardır ihmal edilen yolları yenileyerek ulaşımda büyük kolaylık sağlayan ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere göre yol haritasını belirliyor.

Erdemli'de 1900 metre yol yenilendi

Ekipler, Erdemli ilçesi Kargıcak Mahallesi Hürriyet ve Cengiz Topel Caddelerinde çalışma başlattı. Erdemli ilçesinin birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının ardından Hürriyet ve Cengiz Topel Caddelerinde yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlandı ve 1900 metre uzunluğundaki yol yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Merkez ve diğer ilçelerde alt ve üst yapıda önemli yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına program çerçevesinde devam ediyor. Kırsalda ve merkezde vatandaşların yol yenileme talebinin sorunsuz bir şekilde karşılanması için ekipler çalışmalarını sürdürecek.

Yayın Tarihi: 9. 6. 2021 10: 15: 56

Kaynak: Habermetre