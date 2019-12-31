Büyükşehir ekiplerinden anında müdahale
Hatay Büyükşehir Belediyesi, kenti etkisi altına alan aşırı yağışlar sebebiyle olumsuz etkilenen mahalle ve ilçelere ivedilikle müdahale ediyor.
Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Arsuz'un Işıklı-Kale yolunda yağışlardan dolayı oluşan heyelana anında müdahale etti.
Yürütülen çalışmanın ardından yolu yeniden trafiğe açan Büyükşehir ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti.