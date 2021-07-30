Büyükşehir ekipleri, yangından etkilenen hayvanlar için yardıma koştu
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Büyükşehir ekipleri, yangından etkilenen hayvanlar için yardıma koştu

Büyükşehir ekipleri, yangından etkilenen hayvanlar için yardıma koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçede başlayan yangınla birlikte bölgede seferberlik ilan ederken, ekipler can dostların da yardımına koştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 ilçede başlayan yangınla birlikte bölgede seferberlik ilan ederken, ekipler can dostların da yardımına koştu. İlçe merkezlerinde belirlenen besleme odaklarına mama bırakan ekipler, olası bir yardım çağrısı için hayvan nakil araçları ile 7/24 bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesine bağlı ekipler, Aydıncık, Bozyazı ve Silifke'de çıkan orman yangınlarından etkilenen hayvanlar için de seferber oldu. Yangın anından itibaren hayvanlar için 7/24 bölgede teyakkuzda olan ekipler, ilçe merkezlerindeki hayvanlar için de çeşitli bölgelere mama bıraktı.

"Sürekli buradayız, hizmet vermeye devam ediyoruz"

Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada görev alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Veteriner Hekim Tuğba Körlü, "Barınak olarak Anamur, Aydıncık ve Bozyazı olmak üzere 3 ilçeye hizmet veriyoruz. Hem Bozyazı hem Aydıncık bölgesinde yangının başından beri sürekli bölge ile iletişim halindeyiz. Sürekli günlük kontrollerimizi yapıyoruz. Bakıma muhtaç, yaralı yabani hayvan ve kedi, köpek gibi sokakta yaşayan patili dostlarımızın da yardımına koşmaya çalışıyoruz. Sürekli buradayız, hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

"Yangın bölgesine ekstra hassasiyet gösteriyoruz"

Yangının olduğu bölgelerdeki can dostların bakımı için büyük özveri ile çalıştıklarını ifade eden Körlü, "Yangın bölgesine ekstra hassasiyet gösteriyoruz. Onlar şu an bizim için öncelikli. Yangın bölgesinde şu an için yaralı bir hayvan ihbarı almadık. Sürekli hayvanların yanındayız. İhtiyaçları olduğu her an onlara müdahale edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in sağladığı imkanlarla sokak hayvanlarına, yaban hayatına 7/24 kesintisiz hizmet vermeye, hem ilaç hem de mama desteği sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Büyükşehir ekipleri, yangından etkilenen hayvanlar için yardıma koştu
Büyükşehir ekipleri, yangından etkilenen hayvanlar için yardıma koştu
Büyükşehir ekipleri, yangından etkilenen hayvanlar için yardıma koştu
Büyükşehir ekipleri, yangından etkilenen hayvanlar için yardıma koştu
Büyükşehir ekipleri, yangından etkilenen hayvanlar için yardıma koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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