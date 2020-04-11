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Antalya, Güncel

Büyükşehir ekipleri vatandaşlar için zaruri ihtiyaç nöbetinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında vatandaşın sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm önlemleri aldı.

11.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:45
Büyükşehir ekipleri vatandaşlar için zaruri ihtiyaç nöbetinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında vatandaşın sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm önlemleri aldı. Vatandaşların talebi doğrultusunda ekmek ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antalya'da görev başında olan çalışanlar için de toplu taşıma hizmeti veriyor. Büyükşehir Belediyesi, yasağın olduğu bu günlerde sokak hayvanlarını da unutmadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizler sizler için görevimizin başındayız. Elbette bu günler geçecek. Bu zorlu günleri birlikte aşacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mobil Destek personelleri de Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim merkezi ABİM 444 94 20 veya Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 249 54 34'ü arayarak ekmek talebinde bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında evinden çıkamayan ve ekmek alamayan vatandaşlara, destek olmaya çalışan ekipler, talep aldıkları vatandaşların evlerine ekmeklerini teslim ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışan personellerin toplu ulaşımını sağlamak için de resmi plakalı 12 aracını sefere çıkardı. VF01, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, UC11, 13A, DM15, TC16 ile MF40 levha numaralı ana ve gövde hatlar 2 gün boyunca 06.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sağlık çalışanları personel kartlarını göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

Yemek yardımı da devam ediyor

Öte yandan Korona mücadelesi kapsamında görev yapan sağlık çalışanlarının ailelerine sıcak yemek yardımı da devam ediyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ekipleri iki gün boyunca kamuda çalışan personellere de (112 Acil Çağrı Merkezi, Hastane vb.) ihtiyaç duyulması halinde yemek yardımı yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, salgın sürecinde ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokakta artık yiyeceklerle beslenen ancak bu süreçte yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sevimli dostlarımız için Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki çeşitli noktalara su kabı, mama ve beslenme odakları yerleştirdi.

"Birlikte atlatacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korona tedbir ve önlemleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin 7/24 görevde olduğunu belirterek, "2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sosyal Hizmet, Çevre Sağlığı, Ulaşım, Zabıta, ABİM gibi önemli birimlerimizde ekiplerimiz hizmet veriyor. Evinden çıkamayan ve ekmek talep eden vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Yasağın devam edeceği 2 günde 12 ana hat üzerinde toplu taşıma araçlarımız sefer yapacak. Minik dostlarımızı sokakta yalnız bırakamazdık. Onlara zaten devamlı yaptığımız su ve mama bırakma hizmetimizi bu 2 gün de sürdüreceğiz. Bizler vatandaşlarımız için görevimizin başındayız. Elbette bu günler geçecek. Bu zorlu günleri birlikte aşacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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