Büyükşehir Ekipleri Teyakkuz Halinde 

Dün gece başlayan kar yağışına da hazır olan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana arterlerin açık kalması için tuzlama çalışmalarına geceden beri devam ediyor.



Yağışın etkilediği bölgelerde ekiplerin başlattığı tuzlama çalışmaları ile cadde ve bulvarlarda ulaşım yönünden herhangi bir sıkıntı yaşanmazken kent merkezinin yanı sıra Tepebaşı ve Odunpazarı'na bağlı yüksek mahallelerde de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Kar yağışının şehir merkezine göre daha yoğun yaşandığı kırsal kesimlerde de 8 şantiyede 7 gün 24 saat kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, yolların açık tutulması için aralıksız olarak çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Meteoroloji'den aldıkları bilgiler çerçevesinde ekiplerin sürekli hazır olduğunu ifade ederek, sürücülere araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini hatırlattılar.