Büyükşehir ekipleri şiddetli yağış sonrası anında müdahalede bulundu Nazilli'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, kırsal mahallelerde etkili oldu.

Nazilli'de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, kırsal mahallelerde etkili oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorun yaşanan yerlere anında müdahalede bulundu.

Nazilli'deki şiddetli yağış, Demirciler ve Kuşçular Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışla birlikte dere yatağından gelen taş ve kaya parçaları Kestel-Demirciler yolunun bir bölümünün kapanmasına sebep oldu. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatları doğrultusunda teyakkuza geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile ASKİ ekipleri, kepçe ve greyder gibi iş makineleriyle sıkıntılı bölgelere müdahale etti. Ekiplerinin hummalı çalışması ile yollar kısa sürede trafiğe açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları şiddetli yağıştan etkilenen bölgeyi ziyaret ederek Demirciler ve Kuşçular mahalle muhtarları ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolların kapandığını söyleyen Demirciler Mahalle Muhtarı Mesut Arı, "Şiddetli yağışın ardından hemen Büyükşehir yetkililerini aradım ve durumu izah ettim. Sağ olsun Özlem Başkanımız anında kepçe ve greyder göndererek müdahalede bulundu. Fen İşleri Daire Başkanımız Ufuk Bey'de çalışmaları yakından takip etti. Özlem başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratlarını ne zaman arasak telefonlarımız açılıyor ve işlerimiz görülüyor diyen Kuşçular Mahalle Muhtarı Ramazan Kömürcüoğlu, "Akşam yağan sağanak yağıştan dolayı yollarımız kapandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak daire başkanlarına bilgi verdim. Allah razı olsun gerekli müdahale yapıldı. Özlem Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden yaşanan herhangi bir sorunda yanımızda oluyorlar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA