Büyükşehir ekipleri sel ve taşkınlara anında müdahale ediyor Büyükşehir ekipleri, ilimizde etkisini gösteren sağanak yağışta vatandaşların sorun yaşamaması için görev yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son günlerde Marmara Bölgesi'nde olduğu gibi kentte etkisini hissettiren sağanak yağışta olası olumsuzluklara karşı 460 personel ile görev başında. Yağış boyunca teyakkuzda olan Kocaeli İtfaiyesi'nden 16, Zabıta Daire Başkanlığı'ndan 15 ve İSU Genel Müdürlüğü'nden 9 ekip sahada yer aldı. Kocaeli genelinde birçok noktada görev yapan ekipler, hızlı bir şekilde olaylara müdahale etti.

EKİPLER CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yağış sırası ve sonrasında teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular, itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Tıkanabilecek olan mazgallar Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından hızla temizlenirken devrilen ağaç dalları ulaşıma engel olmaması için alandan kaldırıldı.

SORUN YAŞAYAN YERLERE ANINDA MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de yaşanan yoğun yağmur yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için Kocaeli İtfaiyesi'nden 215, İSU'dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daireleri'nden 130 personel ile sahaya çıktı. Yoğun yağmur yağışında Büyükşehir ekipleri, Kocaeli'nde hiçbir yolun, ev ve iş yerlerinin sular altında kalmaması için tüm ekipleriyle birlikte müdahale etti. Sağanak yağmur boyunca ve sonrasında sahada olan Büyükşehir ekipleri, sorun yaşayan yerlere anında müdahale etti.

Kaynak: Bültenler