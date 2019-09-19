Büyükşehir ekipleri şehrin dört bir yanında

19.09.2019 11:02

SAKARYA (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında ihtiyaç duyulan alanlarda düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipler, ilde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak doğal nedenlerden dolayı eskiyen ve bozulan İzmit ilçesi Sapakpınar köyünün, Karaabdülbaki Köyüne bağlanan yolunda yol yenilemesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından bin 500 ton asfalt kullanılarak tamamlandı. V kanalla düzenlenen yol daha konforlu hale getirildi. Köylüler yapılan çalışmalar için Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.



Büyükşehir ekipleri daha sonra Akçaray Yahyakaptan istasyonunda düzenleme çalışması yaptı. Çalışma kapsamında UlaşımPark A.Ş., Akçaray'ın Yahya Kaptan istasyonu giriş çıkışlarında aşırı yoğunluk yaşandığı talepleri üzerine istasyona ek turnike açtı. Vatandaşların istasyona daha rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için açılan turnike memnuniyetle karşılandı. Açılan turnike alışveriş merkezi, okul tarafına giden yolcuların giriş çıkışlarını ve okullar bölgesine giden yolcuların kullanımını kolaylaştırdı.



Ekipler son olarak tren garı önünde çevre düzenlemesi yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Tren Garı önünde bulunan kaldırımları yenileyerek taflan bitkisi ile süsledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA