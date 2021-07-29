Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınlarının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de yangın bölgesine intikal ediyor.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınlarının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de yangın bölgesine intikal ediyor. Büyükşehir İtfaiye ekipleri Manavgat ilçesinde devam eden yangın söndürme faaliyetlerine 4 araç ve 10 personel ile katılıyor. 29. 07. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler dün (28 Temmuz 2021) Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınının hemen ardından bölgeye sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile yangın bölgesine 2 arazöz, 1 ilk müdahale arama-kurtarma aracı ile Park ve Bahçeler Dairesi'nden 20 tonluk 1 su tankeri ve 10 personel intikal ediyor. Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerine katılacak ekipler, bölgede sürdürülen çalışmalara katılacağı ifade edildi. Başkan Zolan'dan geçmiş olsun mesajı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yangın dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile her zaman desteğe hazır olduğunu kaydeden Başkan Zolan, devletin tüm olanakları ile yangın bölgesinde bulunduğunu kaydederek, " Manavgat'ta yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen ve üzen yangında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız Manavgat ile rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre