Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor

Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınlarının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de yangın bölgesine intikal ediyor.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangınlarının ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de yangın bölgesine intikal ediyor. Büyükşehir İtfaiye ekipleri Manavgat ilçesinde devam eden yangın söndürme faaliyetlerine 4 araç ve 10 personel ile katılıyor. 29. 07. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler dün (28 Temmuz 2021) Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınının hemen ardından bölgeye sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile yangın bölgesine 2 arazöz, 1 ilk müdahale arama-kurtarma aracı ile Park ve Bahçeler Dairesi'nden 20 tonluk 1 su tankeri ve 10 personel intikal ediyor. Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerine katılacak ekipler, bölgede sürdürülen çalışmalara katılacağı ifade edildi. Başkan Zolan'dan geçmiş olsun mesajı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yangın dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile her zaman desteğe hazır olduğunu kaydeden Başkan Zolan, devletin tüm olanakları ile yangın bölgesinde bulunduğunu kaydederek, " Manavgat'ta yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen ve üzen yangında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız Manavgat ile rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. . Benzer Başlıklar

BAŞKAN OSMAN ZOLAN: ÇAMELİ HAK ETTİĞİNİ ALDI

Büyükşehir otobüsleri KPSS'ye gireceklere ücretsiz

Büyükşehir'den "1000 Okul İyileştirme Projesi"ne destek

Büyükşehir Ulaşım A. Ş. 'den başarılı şoförlere plaket

Başkan Zolan'a Altın kızlar'dan ziyaret

Başkan Osman Zolan'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Aytaç Kara Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir ekipleri Manavgat'a ulaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 22:26:03. #1.14#

title