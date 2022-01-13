Büyükşehir ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal hizmetler ekipleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdüğü yüksek bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışıyor.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışına karşı teyakkuzda olan ekipler, özellikle Akseki ve İbradı'da kapanan yolları açarak, ulaşımı güvenli hale getiriyor.

Greyderlerle kar küremesi yapan ekipler, yolları açık tutmak için çabalıyor. ???????

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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