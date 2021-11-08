Büyükşehir ekipleri işlevsel çözümler ve alternatif yollar için harıl harıl çalışıyor

ADANA (Habermetre) - Başkan Zeydan Karalar kentin trafik sorununu azaltmak için sahada

Türkmenbaşı otoban bağlantısı ve Göl Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını denetleyen Başkan Zeydan Karalar, kent trafiğini rahatlatmak için alternatif yollar yapılacağını duyurdu.

TÜRKMENBAŞI OTOBAN BAĞLANTISINDA DENETLEME

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hafta sonunu bir dizi inceleme ve ziyaretle geçirdi. Türkmenbaşı Bulvarı otoban bağlantısında süren çalışmaları denetleyen Başkan Zeydan Karalar, Büyükşehir ekiplerinin aylardır gece gündüz kalabalık bir ekiple bölgede çalıştığını kaydetti. Çok sayıda yol yapım makinesi ve kamyonun çalıştığını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Bölgede Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yaptığı büyük işlerden birini gerçekleştiriyoruz. Pahalı, zor, zahmetli ve uzun süren bir iş. Trafik bu noktada gündüz yoğun olduğu için daha çok gece çalışıyor ekiplerimiz. Yakın zamanda işi bitirmeyi planlıyoruz. Böylece trafik burada bir nebze rahatlayacak" dedi.

GÖL MAHALLESİ, AŞIKLAR BULVARI VE SÜLEYMAN DEMİREL BULVARINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK, TURGUT ÖZAL VE MENDERES BULVARI'NI RAHATLATACAK YENİ YOL

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafiği rahatlatması amacıyla yapılacak, Göl Mahallesi'nden Aşıklar Bulvarı'na ve Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanacak yol güzergahında açıklamalarda bulundu.

Başkan Zeydan Karalar, "Burası yeni ihaleye çıktığımız ve Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafik yoğunluğunu azaltacak bir bulvar. Ordu Evi'ni geçtikten sonra başlayacak ve Aşıklar Bulvarı ile Süleyman Demirel Bulvarı'nı bağlayacak olan bir bulvar. Göl Mahallesi'nin hemen arkasından geçecek. Menderes Bulvarı'nı ve Turgut Özal Bulvarı'nı rahatlatacak. Ayrıca Menderes Bulvarı'na gidilen yol çok kısalacak. Burası KDV dahil 30 milyon liraya mal olacak. Alternatif yollar yapıyoruz. Arkadaşlarımız şantiyeyi kurdu ve çalışmaya başladı" diye konuştu.

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