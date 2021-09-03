Büyükşehir Ekipleri Gölmarmara'da asfalt mesaisinde

Yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara'da Hıroğlu, Çömlekçi ve Beyler mahalleleri güzergahında kalan yolda asfalt çalışmalarını başlattı.

Tek aracın geçebildiği yolda önce genişletme çalışması yapıldı, ardından 2. kat sathi kaplama uygulamasına başlandı. Tarımsal anlamda da yoğun olarak kullanılan yolun her açıdan daha iyi bir hale geldiğini belirten Mahalle Muhtarları, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Şehrin dört bir yanında yol yapım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara'da da asfalt çalışmalarını başlattı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Hıroğlu, Çömlekçi ve Beyler mahalleleri güzergahında kalan yolda ilk olarak genişletme çalışması yapıldı. Genişletme çalışmalarının ardından 2. kat sathi kaplama uygulamasına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP İlçe Başkanı Şakir Can, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Aydın, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle Muhtarlarına çalışmalar hakkında bilgi aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 4 şantiye, 260 araç ve 320 personelle hummalı bir şekilde çalışıldığını ve Manisalıların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşımlarını sağlayabilmeleri için mücadele edildiğini vurguladı.

Muhtarlardan Başkan Ergün'e Teşekkür

Mahalle muhtarları da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Başkan Ergün'e teşekkür eden Hıroğlu Mahalle Muhtarı Cengiz Üstündağ, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e yol çalışması nedeniyle teşekkür ederiz. Yolumuz genişledi. İyi bir yol haline geldi. Kendilerine çok çok teşekkür ederim" dedi. Çömlekçi Mahalle Muhtarı Ali Yavuzer ise, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz. Bu yol genişledi, memnun olduk. Çiftçilik anlamında da her anlamda iyi oldu. Bu yönden çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Yapılan Hizmet Çok Güzel"

Gölmarmara'da 36 kilometrelik asfalt çalışmasının yapılacağını belirten MHP Gölmarmara İlçe Başkanı Şakir Can da, "Şu anda Hıroğlu, Çömlekçi ve Beyler mahallelerimizde çalışma yapılıyor. Burada MHP olarak Başkanıma bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim" dedi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Aydın ise, Çömlekçi, Hıroğlu Mahallelerinde ikinci kat asfalt çalışmaları başladı. Allah nasip ederse kısa sürede bitecek. Çok güzel oluyor. Bizler de yerinde inceledik. Yapılan hizmet çok güzel. Cengiz başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Yollarımız Daha Güvenli Hale Geldi"

Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli de çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tunçelli, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Gölmarmara ilçemizde 36 kilometre 2. kat sathi kaplama çalışmalarının ilk aşaması olan Hıroğlu, Çömlekçi mahalleleri güzergahında 7 kilometrelik yolu tamamladık. Daha önce mevcut kırsal mahallelerimizin yollarında bir araç geçebilecek durumdaydı çok dardı. Yol Yapım Dairesi ekipleri tarafından yolda genişletme çalışması yapılarak da yollarımız daha sağlık, daha güvenli bir hale getirildi. Gölmarmara'ya vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler