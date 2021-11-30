Büyükşehir ekipleri fırtınaya karşı teyakkuz halinde

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şiddetli yağış, lodos ve fırtına uyarısına karşı teyakkuza geçti.

İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde devrilen ağaçlara, uçan çatılara müdahale etti. Ekipler, Çayırova'dan Kandıra'ya kadar bazı yol kenarları ve parklarda devrilen ağaçları kaldırarak trafiğin ve yaya yolunun açılmasını sağladı. 17 araç ve 100 kişilik görevli personel ile sabaha kadar mesai yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gündüz saatlerinde 600 personel ile sahada temizleme işlemi yapıyor. 12 ilçede 75 araç ve 160 personel ile görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de yaşanan olumsuzluklara karşı canla başla çalıştı. Kentin 12 noktasında devrilen ağaçlara, uçan çatı ve tabelalara müdahale eden Kocaeli İtfaiyesi kent genelinde olası çatı, kiremit uçması ve tabela düşmesine karşı gece boyu güvenlik tedbiri aldı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "A Takımı" ekipleri, dün gece yaşanan şiddetli lodos nedeniyle teyakkuzdaydı. Ekipler, yola savrulan çatı ve ağaçları kaldırarak olumsuzlukların önüne geçti. Ekipler ayrıca, Arızlı Merkez Camii'nin yan yatan minaresine müdahale ederek, devrilmesini önledi.

Caminin minaresine kaynak

Şiddetli lodosun etkisiyle Arızlı Merkez Camisi'nin minaresinin yan yattığı ihbarını alan ekipler, devrilme tehlikesi yaşayan minareye hemen müdahale etti. Çelik konstrüksiyon kısımlarına kaynak yaparak sağlamlaştıran ekipler, minarenin devrilmesini önledi. Minarenin eski haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor. - KOCAELİ