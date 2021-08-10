Büyükşehir ekipleri dayanışma ve yardım için seferber oluyor

Büyükşehir ekipleri dayanışma ve yardım için seferber oluyorAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin yangın çıkar çıkmaz oluşturduğu Manavgat ve Akseki-İbradı-Gündoğmuş Afet Yönetim Merkezleri'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir ekipleri dayanışma ve yardım için seferber oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yangın çıkar çıkmaz oluşturduğu Manavgat ve Akseki-İbradı-Gündoğmuş Afet Yönetim Merkezleri'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yangının izlerini silebilmek için sahada görev yapan Büyükşehir ekiplerinin koordinesini sağlayarak hızlı müdahale edebilmesi amacıyla kurulan merkezler vatandaşlardan gelen talepleri sahadaki ekiplere bildiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hızla talepleri yerine getiriyor.

Yangın bölgesinde dayanışma ve yardım için seferber olan, süreç boyunca canla başla hizmet vermeye koşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler yangından zarar gören yerlerde hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de evlerin yıkım aşamasında vatandaşa yardımcı oluyor. Gıda yardımlarına da devam ediliyor. Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de söndürme çalışmaları sırasında önemli bir rol oynadı. Tüm personel, araç, ekipman ve tesis imkanlarını çalışmalarda kullanan ASAT, söndürme çalışmalarında görev alan personele soğuk su, ayran ve kumanya taşıdı. ASAT'ın Manavgat Atıksu Arıtma Tesisinde depolanan ve dondurulan şişe suları vatandaşlara ve yangın söndürmede çalışan personele iletildi.

HAYVANLAR İÇİN TEMİZ SU

ASAT, yangından zarar gören ve diğer ilçelerde misafir edilen hayvan sahibi vatandaşlar için de imkanlarını seferber etti. Manavgat'tan Akseki'ye gelen afetzedelerin kendilerinin ve geçim kaynakları olan hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ASAT Akseki Şubesi tarafından arazözlerle temiz su sağlandı. Bölgeye sevk edilen araçlardan vatandaşların su temin ettiği tanklara ve yanlarına aldıkları kaplara dolum yapıldı.

HAYVANLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yangından etkilenen hayvanlar için de seferber olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri hem üreticilerin hayvanlarına hem de doğal yaşam ortamında zarar gören hayvanların muayene, bakım ve tedavilerini sürdürüyor. Binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanın zarar gördüğü yangından etkilenen hayvanların tedavi ve genel kontrol çalışmaları yapılıyor.

SOKAK HAYVANLARINA YEM

Büyükşehir ekipleri besiciler için yem ve saman desteği de verdi. Yem ve saman yüklü Büyükşehir kamyonları mahalle mahalle gezerek besicilerin ihtiyaçlarını ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından hastalıklara karşı hayvanlara dış parazit uygulaması da yapılıyor. Yangından etkilenerek vatandaşlar tarafından güvenli bölgeye taşınan sokak hayvanlarının yem ihtiyacı da karşılanıyor.

SAĞLIK HİZMETİ SUNULUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık ekipleri ise afetzede vatandaşların genel sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri tedavi ihtiyacı olan vatandaşların ise hastaneye nakli konusunda destek veriyor.

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Kaynak: Habermetre