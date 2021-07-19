Büyükşehir Ekipleri Bayram Tatilinde Görev Başında

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirebilmeleri için görev başında.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirebilmeleri için görev başında.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek aksaklıklara karşı tüm ekipleriyle teyakkuz haline geçti.

Büyükşehir'den İhtiyaç sahiplerine bayram tıraşı

Muğla Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyor. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri Evde Bakım ve Hasta Nakil Ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olacak. Bayram tatili süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları tarafından karşılanacak. Ayrıca hasta nakil ambulansı ile hastaneye gitmesi gereken acil hastalar evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak. Herhangi bir aksaklık ve vatandaşların taleplerini hızlıca yerine getirmekte köprü görevi gören çağrı merkezi ekipleri de bayram tatilinde 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek.

MUSKİ Ekipleri Teyakkuzda

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Bayram günü meydana gelebilecek hat arızaları ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için tüm ilçelerde oluşturduğu nöbetçi ekipler ile 24 saat boyunca teyakkuzda olacak. Bunun yanı sıra vatandaşların Bayramda su sorunu yaşamamaları için gerekli depo ve hat bakımları yapıldı. Ayrıca itfaiye ekipleri de meydana gelebilecek yangın veya itfai olaylara karşı teyakkuz halinde olacak.

Mezarlık Alanlarının Temizliği ve Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükşehir belediye ekipleri mezarlık temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 1419 mezarlık alanın büyük bölümünde temizlik, bakım, onarım ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra yollarda yatay/düşey işaretlemeler ile sinyalizasyonların bakımlarını da gerçekleştirilirken meydana gelebilecek aksaklıklara anında müdahale edilebilmesi için ekipler bayram boyunca nöbette olacak.

Bayramda Ulaşım Ücretsiz

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde resmi plakalı (siyah plaka) MUTTAŞ toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince, 20 Temmuz 2021 Salı Günü Saat 00: 00'dan (Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece) başlayarak, 23 Temmuz 2021 Cuma günü 24: 00'a kadar toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarımızın sefer saatleri ile ilgili detaylı bilgiye; "www. mugla. bel. tr" linkinden ulaşılabilecektir.

Kaynak: Habermetre