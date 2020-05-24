Büyükşehir ekipleri bayram da görev başında
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Büyükşehir ekipleri bayram da görev başında

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da görev başında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmaya devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri bayram da görev başında
24.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:25

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da görev başında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı tatilinin yaşanacağı 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 gün boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Büyükşehir ALO 153 ve 112 Çağrı Merkezini arayan Denizlililer için harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşlardan gelen talepleri sokağa çıkma yasağı kuralları ölçüsünde karşılıyor. Bunların yanında itfaiye, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile diğer nöbetçi ekiplerini de hazır tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor.

Korona virüs tedbirlerine dikkat!

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı rahat, huzur ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, herkesin koronavirüs tedbirlerine harfiyen riayet etmesini istedi. Büyükşehir ekiplerinin her zaman olduğu gibi görevi başında olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Biz vatandaşlarımız için alanda çalışmaya devam ediyoruz. Bu zor günleri yakında atlatacağız inşallah ve çok daha sağlıklı günlere kavuşacağız. Ben tekrar Denizlimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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