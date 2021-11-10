Büyükşehir, "Eğitimde Fırsat Eşitliği" Diyor, Kurs Merkezleri Açmaya Devam Ediyor

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ne bir yenisini daha ekledi. Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yeni açılan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi'ne ( Lgs ) hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, liseye hazırlananlara yönelik verdiği bu destekle gençlere başarılı bir gelecek fırsatı sunuyor.

Kurs merkezine kayıtlar devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda açtığı kurs merkezinden 8. sınıf öğrencileri ücretsiz faydalanabiliyor. Alanında uzman öğretmenlerin görev yaptığı kurs merkezinde dersler haftanın 5 günü devam ediyor. Kayıtların sürdüğü Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler; öğrenci belgesi, 5, 6 ve 7'nci sınıfa ait not ortalamalarını gösteren belge ile aile gelir bildirimi belgelerini kurs merkezine getirerek, yapılan gerekli incelemelerin ardından merkezden faydalanabiliyor.

"Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına adımlar atıyoruz"

Turgut Türkalp Mahallesi'nde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nin Sorumlusu Umut Demirkıran, merkezde salgın tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Mersin genelinde eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına adımlar atıyoruz. LGS Kurs Merkezimiz hizmete girmiştir. Kayıtlarımız da hala devam ediyor. Kurs merkezlerimizi ihtiyaç duyulan mahaller için açıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için daha iyi hizmet etme amacı içerisindeyiz" dedi.

"Öğrencilerimize, hayallerine gitme yolunda kilometre taşları oluşturmak istiyoruz"

Merkezde Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görev yapan Güney Oran, uzun süredir LGS'de ve sınav hazırlık gruplarında öğrenci hazırlama çalışmaları yaptığından bahsederek, "Bu proje içerisinde bulunmak, bu çocuklarımız için fırsat eşitliği yaratmak çok önemli. Çok dinamik ve çok mutlu başladık. Umutlarımız var, öğrencilerimizin hayalleri var. Onların hayallerine dokunmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ayrıca bu bize onur ve gurur veriyor. Öğrencilerimiz çok umutlu. Dolayısıyla çok güzel işlere de imza atacağımıza eminim. Öğrencilerimizin hayallerine gitmeleri yolunda kilometre taşları oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla onların da hayal güçlerine, becerilerine, akademik olarak her anlamda dokunmayı hedef edindik" diye konuştu.

"Eğitim geleceğe yatırımdır, yaşama yatırımdır"

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şerif Atilla ise Büyükşehir Belediyesi'nin Turgut Türkalp Mahallesi'nde açtığı LGS kursunun fırsat eşitliği açısından bölgeye muazzam bir hizmet olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehir'in en büyük yatırımının eğitim olduğunu düşünüyoruz. Diğer yatırımlar tabi ki çok çok önemli ama eğitim bambaşka, geleceğe yatırımdır, yaşama yatırımdır. Pırıl pırıl gençler var burada. Biz de onları olabildiğince zirveye çıkarma adına elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kurs merkezinden memnun

Öğrencilerden Emin Bolat, "Okulumuzda, 'Büyükşehir Belediyesi böyle bir imkan sağlıyor' dediler. Ben de kayıt oldum ve mutluyum. Çünkü LGS'ye hazırlanıyordum ve LGS'de iyi puan çekmek için dershaneye gidemiyorduk çünkü pahalıydı" dedi.

8. sınıf öğrencisi Fatma Atilla, Büyükşehir'in kurs merkezinde eğitim aldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyemizin bize tanıdığı bu ayrıcalığı çok sevdik. Hepimiz çok mutluyuz. Yeni öğrenciler, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler, yeni dersler… Hepimiz çok heyecanlıyız. Bunun için de Büyükşehir Belediyemize nasıl teşekkür edeceğimizi hiçbir şekilde bilmiyorum. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Öğrencilerden Berivan Budak, kurs merkezinin varlığını duyunca yaşadıkları mutluluğu ifade ederek, "Herkese elverişli ve tüm 8. sınıfların katılacağı bir yer olduğu için mutlu olmuştuk. Zaten sürekli konuşuyorduk, ne zaman açılacak diye. Açıldığında da biz çok mutlu olduk. Hemen geldik, derslere başladık. Hocalardan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Evde sınava hazırlanmakta zorlandığını, bu açıdan kursun çok fayda sağlayacağını ifade eden İlknur Kılınç ise "Öğretmenlerden, sınıfımızdan çok memnunuz. Çok iyi bir ortam hazırlanmış. Teşekkürler" dedi.

Yayın Tarihi: 10. 11. 2021 08: 50: 21

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