BÜYÜKŞEHİR EĞİTİM ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERİYOR

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, farklı alanlardaki eğitim çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun liyakata verdiği önem doğrultusunda yapılan eğitimlere, personel de yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finans Müdürü Cemal Baş tarafından 'Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi' verildi. Tüm daire başkanlıklarından görevlendirilen çalışanların yer aldığı eğitimde paylaşılan bilgiler, ilgiyle takip edildi.

ÖNEMLİ BİLGİLER VERİLDİ

Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finans Müdürü Cemal Baş tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda verilen eğitimde, önemli bilgiler aktarıldı. Toplantıda; proje ve proje döngüsü yönetimi, projelerde finansman kaynaklarının arka planı ile proje yazım aşamaları konuları anlatıldı. Toplantıya katılan personel, gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmaları nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.

TARİH : 19. 12. 2021

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