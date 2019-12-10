Büyükşehir E-KPSS'ye hazırlanan kursiyerlere ücretsiz kitap dağıttı

10.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:31

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, E-KPSS'ye hazırlanan kursiyerlere düzenlenen ücretsiz kitap dağıtım programına katılarak, her zaman pozitif ayrımcılık yaptıkları engelli bireylere yönelik eğitim desteğinin devam edeceği müjdesini verdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engeliler Meclisi, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, Pamukkale ve Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile işbirliğinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (E-KPSS) girecek olan engelli vatandaşlar için ücretsiz kurs programı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda engelli lisans ve ön lisans düzeyindeki memur adaylarına yönelik ücretsiz kitap dağıtım programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, davetliler, kursiyerler, aileleri ve eğitimciler katıldı.



Engelliler Meclisi Başkanı Güngör, engellilerin yaşamını kolaylaştırmanın yanı sıra mesleki alanlarda daha başarılı olmaları için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Güngör, "Engelli vatandaşlarımızın, 4 ay boyunca verilecek olan E-KPSS kurslarına katılım sağlanması büyük bir önem arz ediyor. Bu imkanlardan sonuna dek faydalanmanızı rica ediyorum. Nisan'da yapılacak olan sınavda başarılı olmanız bizi çok mutlu edecektir" dedi.



"İmkan verildiğinde çok özel yeteneklerinizin ortaya çıktığını biliyoruz"



Başkan Zolan, 365 gün boyunca engellilerin hayatlarını daha da kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Engelli bireylere yönelik farkındalık içerisinde olmasını ve ön yargılardan sıyrılması için çaba harcaması gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Sizlere imkan verildiğinde çok özel yeteneklerinizin ortaya çıktığını biliyoruz. Çok üst düzey görevlerde çalışan arkadaşlarımız var. Bu güzel bir imkan. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz memur alımlarında ölçülebilir bir standart getirdi. İnşallah bir ömür boyu çalışacağınız bir işe kavuşur ve milletimize hizmet edebilirsiniz" dedi.



"Bizden ne isterseniz, imkanlarımız doğrultusunda başımızın üstünde yeriniz var"



Kent Konseyi Engelliler Meclisinin ortaya koyduğu projeyi desteklemek adına Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanları seferber ettiklerini anlatan, Başkan Zolan, "Bu projeye destek olan tüm kurumlarımızın yöneticilerine, eğitim verecek öğretmenlerimize ve bu proje için gayret eden Engelliler Meclisi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizden ne isterseniz, imkanlarımız doğrultusunda başımızın üstünde yeriniz var. 'Emriniz olur' der, onu yerine getirmek için gayret gösteririz. Sınavda hepinize üstün başarılar diliyorum." Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler, engelli memur adaylarına yönelik hazırlanan, E-KPSS kitabını dağıttı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA