Büyükşehir'e Kayıtlı 2 Bin 736 Üretici Kadın Aile Ekonomilerine Katkı Sunuyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların ekonomilerine katkı sağlamak için kent genelinde kurulan üretici kadın stantlarına kayıtlar mersin. bel. tr adresi üzerinden 'Üretici Kadın Standı Başvuru Formu' doldurularak yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne 2 bin 736 üretici kadın kayıtlı

Büyükşehir Belediyesi'nde toplam 2 bin 736 üretici kadının kaydı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin koordinesinde kent merkezinde ve ilçelerde kurulan üretici kadın stantlarında kadın üreticiler hem el emeği ürünlerini alıcılarla buluşturuyor hem de sosyalleşme imkanı elde ediyor. Üretici kadın stantları bugüne kadar kent genelinde 164 kez kuruldu.

Büyükşehir, kadınların aile ekonomilerine destek sağlamalarına köprü oluyor

Kurulan stantlarda kadınların ürettikleri ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesi ve evdeki gizli kadın iş gücünün ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu stantlarda kadınlar el işinden yöresel yiyeceklere, hediyelik eşyadan duvar süslerine kadar pek çok farklı ürünlerle yer alabiliyor. Stantlar sayesinde tüketicilerin yöresel ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasına da olanak sağlanıyor.

Başkan Seçer: "Şehir hayatından bunalan insanlar için bulunmaz bir nimet"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, kadınlara her fırsatta destek sunduklarını anlatarak, "Şehir hayatından bunalan, şehirdeki yaşam şartlarından dolayı tamamen hazır gıda almak zorunda kalan insanlar için de böyle köyde üretilen ya da yöresel bazı ürünlerin sunulmasının onlar açısından da bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum. Hem sağlıklı olması, hem doğal olması birçoğu da Ata tohumlarından üretiliyor. Bu da farklı lezzet sunuyor, farklı bir çeşitlilik ortaya koyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yayın Tarihi: 29. 12. 2021 08: 32: 59

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