Büyükşehir'e borcu olanlar için yapılandırmada son gün 31 Aralık
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Büyükşehir'e borcu olanlar için yapılandırmada son gün 31 Aralık

11.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:13
Büyükşehir'e borcu olanlar için yapılandırmada son gün 31 Aralık

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos 2020'ye kadar gerçekleşen kira alacakları, ilan ve reklam vergisi, idari para cezaları ve ecrimisil bedeli gibi borçları yapılandırmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos 2020'ye kadar gerçekleşen kira alacakları, ilan ve reklam vergisi, idari para cezaları ve ecrimisil bedeli gibi borçları yapılandırmaya başladı. Vatandaşlar 31 Aralık 2020 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak yapılandırmadan yararlanabilecek.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında belediyeye konu olan 31 Ağustos 2020'den önce tahakkuk etmiş borçlar yapılandırılacak. İlan ve reklam vergisi, vergi ziyaı cezası, tahsis-bakım ücretleri ve diğer ücretler, idari para cezaları, ecrimisil bedeli ve kira alacaklarından oluşan borçlar yapılandırma kapsamına alındı. Vatandaşlar, yapılandırma için 31 Aralık 2020'ye kadar Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapabilecek. İlan ve reklam vergisi, vergi ziyaı cezası, tahsis-bakım ücretleri ve diğer ücretler ile idari para cezaları için başvuruda bulunacak vatandaşların Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na, ecrimisil bedeli ve kira alacakları için de Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'na başvurması gerekecek.

Başvurular, belirtilen daire başkanlıklarına bizzat veya posta yoluyla yapılabilecek. Gerçek kişiler adına yapılacak başvurularda kimlik fotokopisi, tüzel kişilik adına yapılan başvurularda ise yetki belgesi formu istenecek. Vatandaşlar başvuru formunu mersin.bel.tr adresinden temin edebilecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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