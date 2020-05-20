Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde üretim başladı
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Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde üretim başladı

Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde üretim başladı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde üretim yapmaya başladı.

20.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:29

Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde üretim başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesine ait tarım arazilerinde üretim yapmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemek amacıyla tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde 250 dönüm alanda sebze, 500 dönüm alanda ise patates ekimine başlandı. Elde edilen ürünler ise daha sonra toplanarak, sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile kırsal kalkınma projelerini birleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla harekete geçen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, belediyeye ait tarım arazilerini ekmeye başladı. Ekim sonrası elde edilecek ürünler toplanarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde ekim çalışmalarına başlandı

Büyükşehir Belediyesine ait kullanılmayan ya da atıl durumda olan tarım arazilerini Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla üretime açan Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde 250 dönüm alana önce sebze ekimi gerçekleştiriyor.

Bir yandan kent ekonomisini canlandırmayı bir yandan tarımı geliştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi vatandaşın ekonomisine de katkı sağlamak için 500 dönüm alanda ise patates ekimine başladı.

Ankara'nın diğer bölgelerinde de üretim yaygınlaştırılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait tüm arazileri işleme kararı aldıklarını söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, yaptıkları tarımsal üretim hakkında şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediye Bakanımız Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda, tarım arazileriyle ilgili ön çalışmalarımızı tamamladık. Öncelikli olarak Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde bulunan 2 bin 700 dönümlük arazinin 2 bin 350 dönümlük kısmını bu sene işleyeceğiz. Bu arazinin 500 dönümlük kısmına patates ekimi yapıyoruz."

Tarımsal üretim çalışmalarını önümüzdeki yıl içinde Ankara'nın diğer bölgelerinde de yaygınlaştırmayı istediklerini belirten Köremezli, "Belediyeye ait arazilerin analizleri bitmek üzere. İlçelerde bulunan Kooperatifler, Ziraat Odaları ve çiftçilere tohum, gübre, mazot ve ilaç desteği vererek satın alma garantili bir şekilde üretim yapılmasını sağlayacağız" dedi.

Ekilen ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ekimi yapılan ürünleri hasat zamanı toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtacak.

Sözleşmeli üreticilerden alınacak ürünler ile boş ve atıl durumda olan tarım arazilerini değerlendirerek ekim yapmayı sürdüreceklerini ifade eden Köremezli, "Bu arazilerde fasulye, nohut, patates, biber, salatalık ve domates üretimlerimiz var. Buradan elde ettiğimiz ürünleri toplayarak sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız" açıklamasında bulundu.

Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde üretim başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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