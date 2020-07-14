Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde hasat için geri sayım
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Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde hasat için geri sayım

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde 2 bin 700 dönüm alanda ekilen sebzelerin hasadı için geri sayım başladı.

Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde hasat için geri sayım
14.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:13

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde 2 bin 700 dönüm alanda ekilen sebzelerin hasadı için geri sayım başladı. Patates, nohut, domates, biber, patlıcan ve kabak ekiminin yapıldığı Büyükşehir Belediyesine ait arazide elmadan böğürtlene, şeftaliden ıhlamura kadar dikilen çeşitli meyve fideleri de her geçen gün büyüyor. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde hasadı yapılacak sebzeleri sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine ait Gölbaşı Karaoğlan'daki tarım arazisinde dikilen meyve fideleri her geçen gün büyürken, ekimi yapılan sebze ve bakliyat ürünlerinin hasadı için de sayılı günler kaldı.

Sebze ekimi ankara'nın diğer bölgelerinde de yaygınlaştırılacak

Büyükşehir Belediyesine ait boş ve atıl durumda olan Gölbaşı Karaoğlan'da yer alan 2 bin 700 dönümlük arazide ilk kez patates, nohut, domates, biber, patlıcan ve kabak ekimi gerçekleştirildi.

Kent ekonomisini canlandırmayı amaçladıklarını ve tarım arazilerini değerlendirerek sebze ve meyve ekimini Ankara'nın tüm bölgelerinde yaygınlaştırmayı istediklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla bu sene Ankara'daki ekilebilir durumda olan tüm arazilerimizi tarıma açtık. Bu vesileyle de Gölbaşı Karaoğlan mevkiinde 2 bin 700 dönümlük arazimizi kendimiz ekmeye karar verdik. Bu arazimizde patates ve nohut ekimi gerçekleştirdik. Sebze kısmında da domates, biber, patlıcan ve kabak ekimi yaptık. Odalarımızla, çiftçilerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Tarım arazilerinde ekilebilme durumuna göre çiftçilerimizle görüşerek, tohum desteği vererek ekim yapılmasını da sağlayacağız."

Ekimi yapılan sebze ve bakliyatlara Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle bakıldığını ifade eden Köremezli, kısa süre içinde salatalık, biber ve nohut hasadının yapılacağını da söyledi.

80 dekarlık alanda meyve ağaçları büyüyecek

Gölbaşı Karaoğlan'da 80 dekarlık alana da birbirinden çeşitli meyve fideleri diktiklerini vurgulayan Köremezli, "Arazimize elma, ceviz, kiraz, ayva, badem, kayısı, erik, dut, böğürtlen, yaban mersini, kuşburnu, kestane, armut, vişne, şeftali, nektarin, hurma, nar, hünnap, muşmula, kızılcık, biberiye, alıç, ıhlamur ve zeytin ağaçları diktik. Gün geçtikçe büyüyen ağaçların birçoğunun meyvesini gelecek yıldan itibaren almaya başlayacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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