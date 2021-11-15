Büyükşehir Diyabete Dikkat Çekti

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde, diyabete dikkati çekmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nı, mavi ışık ile aydınlattı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sorunu haline gelen diyabetin önlenmesi ve kontrolü amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Türkiye Diyabet Programı" yürütülmektedir. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi de diyabet hakkında farkındalığın artması amacıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde hizmet binasını mavi ışık ile aydınlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma, vatandaşların dikkatini çekti.

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