Büyükşehir, dezenfekte sahasını genişletti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehir, dezenfekte sahasını genişletti - Haber
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Büyükşehir, dezenfekte sahasını genişletti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı için toplu taşımalardaki temizliğin kapsamını genişletiyor.

17.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:19
Büyükşehir, dezenfekte sahasını genişletti

Büyükşehir'e bağlı tramvay ve otobüslerde yaptığı rutin dezenfektan çalışmalarına şehirde bulunan mavi ve sarı özel halk otobüsleri, taksi, taksi durakları, işçi servisleri ve faaliyete geçmesiyle beraber öğrenci servislerini de ekledi.

Küresel olarak dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs (Covid-19) her geçen gün sirayet ettiği kişi sayısını arttırırken beraberinde de önlemler, gerek ulusal gerekse uluslararası çapta artırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'Pandemi' yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel anlamda etkisini gösteren salgın olarak adlandırılan Corona Virüs için hem ülke olarak hem de şehir olarak tedbir amaçlı önlemler sıklaştırılıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi de salgına karşı tedbirleri güçlendirmek amacıyla yoğun mesai harcıyor. İlaçlamalar ve dezenfekte çalışmaları kapsamında ise insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanılıyor.

Bünyesine bağlı bina ve toplu taşıma araçlarının rutin dezenfektesini aralıksız sürdüren Büyükşehir, çalışma kapsamını genişletti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplu taşıma hizmeti veren 665 adet mavi ve sarı özel halk otobüslerinin iç dış temizliği ve dezenfektesini yapmaya başladı, ayrıca taksi durakları, araçları, işçi servisleri için çalışmalara başlamasıyla beraber öğrenci servisleri de virüse karşı mücadelede hijyen tedbirleri kapsamına aldı. Özellikle yolcuların sıklıkla temas halinde olduğu kapı kolları, tutacaklar, koltuklar düzenli olarak dezenfekte edilecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri toplu taşıma şoförlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını denetleyecek, yolculardan gelen şikayetleri değerlendirecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, bütün ulaşım araçlarının detaylı temizlik ve dezenfektanının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağının altını çizerek, "Araçlarımız iç ve dış kapı kollarının dezenfekte edilmesi noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Akabinde araç içinde de bir takım çalışmalarla hijyenik bir ortamı vatandaşa sağlamak adına gayret ediyoruz. Bu işlemlerde en ince ayrıntısına kadar bütün detaylar düşünüldü.Ama burada bizim gösterdiğimiz dezenfekte çalışmalarının yalnızca yeterli geleceği düşüncesi doğru değildir, bu temizlik konusu bizim çalışmalarımızla bir noktaya kadar sağlıklı bir ortamın varlığını insanlarımıza sunabilir. O nedenle vatandaşın kendi hijyenine, temizliğine özen göstermeli, kendi tedbirini kendi almalıdır. Yanında kolonya, sprey dezenfekte için gerekli olan malzemeleri bulundurmalı. Araç içerisinde seyahat halindeyken hapşırması durumunda hiçbir şekilde el teması söz konusu olmamalı. Mutlaka bir mendil veya selpak yanında bulundurmalıdır. Biz, bu ilaçlamaları günaşırı devam edeceğiz. Denetimini de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kontrollü olarak gerçekleştirecektir. Ticari araç sahiplerimiz, Sağlık Bakanlığı'nın koymuş olduğu kurallara bağlı olarak araç içi ve dışı temizliğini kendileri yapacak, dezenfekte işlemlerini de Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.El temizliğine mutlak suretle dikkat edeceğiz. Karşılıklı temasta da her zaman bir metrelik mesafeyi koruyacağız. Çünkü enfeksiyon damlacıklar aracılığıyla bulaşıyor. Bu mesafeyi koruduğumuz takdirde enfeksiyonun yayılma ihtimalini ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ünal Akdoğan, bütün durakların topyekûn bir temizlik seferberliğine girdiğini belirterek şunları söyledi: "Biz de ekip olarak üzerimize düşen ne ise yapmaya çalışıyoruz. Bu temizliği biz de daha önce düzenli olarak yapmaya gayret göstermiştik. Fakat Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle araçlarımızdaki hijyen temizliğini büyük bir oranda artırmış olacağız. Bu doğrultuda bize verdiği desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Bakan Koca'nın performansı vatandaşa soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Haber
Bakan Koca'nın performansı vatandaşa soruldu! İşte anketten çıkan sonuç
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Ali Babacan İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Ulusoy Defne Samyeli Seren Serengil Mustafa Sandal
Spor Berkay Şahin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Büyükşehir, dezenfekte sahasını genişletti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 13:47:24. #1.14#