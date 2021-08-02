Büyükşehir destekliyor, çiftçi kazanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla Tarım AŞ marifetiyle yürüttüğü 'Yaban Mersini Hasadı' düzenlenen törenle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla Tarım AŞ marifetiyle yürüttüğü 'Yaban Mersini Hasadı' düzenlenen törenle başladı. Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu yıldan itibaren alım garantili sözleşmeler yapacağız. Toprağının hakkını vererek işin gereklerini yerine getirmeliyiz" dedi.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım AŞ aracılığıyla sürdürdüğü 'Yaban Mersini Hasadı'nı İnegöl ilçesi Tuzla Mahallesi'nde başlattı. Yaban mersini, ahududu, aronya, gojiberry, çilek ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 225 bin fidanı üreticiyle buluşturdu, bu yıl ise 300 bin adet yaban mersini fidanını üreticiyle buluşturmayı hedefliyor.

Yaban Mersini Hasat töreni öncesinde Yenişen ilçesinde Yenişehir Ziraat Odası ve İl Tarım Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen biber hasadı programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çiftçilerle sohbet ederek hasadın bereketli olmasını diledi. Bursa Milletvekili Zafer Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün ile birlikte çiftçileri dinleyen Başkan Alinur Aktaş, daha sonra üretim yapılan tarlaları gezdi.

Daha sonra İnegöl ilçesi Tuzla Mahallesi'ndeki 'Yaban Mersini Hasadı' törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üreticilerle biraya geldi. Törene Başkan Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam vekili Suat Seyitoğlu, İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün, AK Parti İnegöl ilçe Başkanı Mustafa Durmuş, TARIM AŞ Genel Müdürü Semih Polat, TARIM AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Belediye meclis üyeleri, Ziraat odaları başkanları, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Yaban mersini kullanılarak hazırlanan ürünler de misafirlere ikram edildi. Yapılan ürünleri tek tek Başkan Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Çin pazarına açılacağız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaban mersini hasadının hayırlı olmasını diledi. Bursa'yı tamamen sanayi endeksli düşünerek bir yere varılamayacağını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, turizm ve tarımı da düşünmek zorunda olduklarını belirtti. İki konu başlığının Bursa'ya eklenmesi ve ciddi güç haline getirilmesiyle Bursa'nın daha çok normalleşeceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Fasonculuğa dönmüş sanayi anlayışıyla bir yere varamayız. Sağlıklı bir büyümeyi sağlayamayız. Bahçeleri bölerek, birkaç dönümlük hobi bahçeleri oluşturarak, göstermelik ürün yetiştirerek tarımı bir yere vardıramayız. Bizler nitelikli tarım yapmalı, teknolojiyi iyi kullanmalı, kaliteli ürün ortaya koymalı ve ihracat yapmalıyız. Ziraat odalarımızla beraber Akdeniz sineği meselesini halletmeye çalışıyoruz. O zaman Çin pazarına açılacağız. Çin pazarı demek siyah incirin altına dönüşmesi demektir" dedi.

"Toprağının hakkını vermeliyiz"

Yaban mersiniyle alakalı hedefleri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, 2019'da Bursa'nın tarım ihracatı 270 milyon dolar seviyesindeyken, şimdi 345 milyon dolar seviyesine çıktığını dile getirdi. Bu rakam çok daha fazla artacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu işe önem verirsek karşılığını fazla fazla alırız. Yaban mersininde pazar problemi olmadığı gibi yüksek rakamlardan da gidiyor. Öte yandan bu yıldan itibaren alım garantili sözleşmeler yapacağız. Fide, fidan dağıtımlarıyla beraber gübre dağıtımları da yapacağız. İncir konusunda geçen sene yaptığımız alımın yüzde 75 daha fazlasını bu sene yapacağız. Ürünün üreticiden itibaren değerli satılması için bu hamleleri yapmalıyız. Bizim toprağımızı tanıyıp, toprağa uygun bir şekilde üretim yapmalıyız. Toprağının hakkını vererek işin gereklerini yerine getirmeliyiz" diye konuştu.

Yaban Mersini, Ahududu, Aronya, Gojiberry, Çilek ve Lavanta gibi katma değeri yüksek ürünlerin Bursa'ya kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi mesai harcadığını belirten Başkan Aktaş, hız kesmeden bunlar için planlamalar yapıldığını anlattı. Başkan Aktaş, sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

"Yatırımlara devam edeceğiz"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün sanayisiyle anıldığı kadar artık tarımıyla da anılmaya başladığını vurguladı. Güzel topraklara sahip olduklarını ve yaban mersini yetiştiriciliği konusunda da heyecanlı olduklarını anlatan Taban, "Tuzla Mahallesi'nde yaklaşık 700 dekarlık alanda ekimler yapılıyor. Her geçen gün artıyor. Bir vatandaşın burada deneme yapması, ürünün başarılı olması, beraberinde ekimin artmasıyla bunun karşılığını almaya başladık. Yatırımlara devam edeceğiz. Yatırımların yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın çok ciddi katkıları var. Tarımı ve meyveciliği daha güçlü bir şekilde dillendireceğiz. Çiftçimizi bu konuda teşvik edeceğiz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün ise, yaban mersini bitkisinin yetiştiği bölgeler ve sağlığa olan faydaları hakkında bilgiler verdi. 2020 TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2128 dekar alanda 1267 ton yaban mersini üretildiğini söyleyen Aygün, "Üretim ağırlık olarak Bursa, Antalya, Rize, Trabzon ve Artvin'de gerçekleşiyor. Bursa alan bakımından Türkiye'de birinci, üretim bakımından ikinci sıradadır. Son yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fidanların henüz meyve çağına gelip tam verime yatmadığını unutmamalıyız. Ona rağmen Bursa'da 904 dekarda 264 ton üretim olmuştur. Tarım AŞ'nin dağıttığı fidanların üretime geçmesiyle Bursa, Türkiye'de ilk sıraya yükselecektir. Tam verim çağındaki yaban mersini bahçelerinde dekardan 850 ile 1000 kilo arasında ürünü alınabilir. Bu da yaklaşık 50-55 bin TL civarında bir gelirdir. Bursa aromatik bitkiler açısından çok büyük potansiyele sahip. Bu tür işbirliklerinin karşılığını birkaç sene içerisinde Bursa alacaktır" diye konuştu.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, oda olarak çiftçilere yaban mersini konusunda ücretsiz toprak tahlilleri yaparak destek olduklarını söyledi. Yaban mersinine alternatif olarak çiftçilere aronya bitkisini de tavsiye eden Çelik, desteklerin dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne, İnegöl Belediyesi'ne ve İl Tarım Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Tuzla Mahalle Muhtarı Yusuf Sarıkaya, Yaban mersini fidanı noktasında köylüye destek olan İnegöl Belediyesi'ne, TARIM AŞ'ye, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve İl Tarım Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı