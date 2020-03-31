Büyükşehir destekliyor, anneler sağlıkçılar için siperlik üretiyor 'Kocaeli Anne Şehir' projesinin katılımcı anneleri, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle sağlık çalışanları için evlerinde siperlik üretiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla en çok mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de Kocaelili annelerden geldi. "Kocaeli Anne Şehir" projesinin katılımcısı Gebzeli Habibe Çırak, sağlık çalışanları için siperlik dikmeye başladı, dikiş bilen diğer annelere de meydan okudu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de sağlık çalışanları için evlerinde siperlik üretecek kadınlara malzeme desteği vereceğini duyurdu.

SAĞLIKÇILARA ANNE DESTEĞİ

Türkiye'de korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları da koronavirüse yakalanmamak için koruyucu kıyafetler ve maskeler kullanıyor. Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına Kocaeli'nin fedakâr annelerinden destek geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Kocaeli Anne Şehir" projesinin katılımcısı olan Gebzeli Habibe Çırak, evinde sağlık çalışanları için siperlik dikmeye başladı.

"EVİMDE BOŞ BOŞ OTURAMAZDIM"

"Kocaeli Anne Şehir" projesi ile sosyal bir yaşama kavuştuğunu belirten Habibe Çırak; "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte bizim elimizden sadece evde oturmaktan başka bir iş gelmiyordu. Ama sağlık çalışanlarını gece gündüz bizler için çalışıyor. Sağlık çalışanları o şekilde çalışırken ben evimde boş boş oturmazdım. Dikiş nakış işleri elimden geliyordu. Kızımla birlikte sağlık çalışanlarımız için siperlik dikmeye başladık" dedi.

"TÜM ANNELERE MEYDAN OKUYORUM"

Bu süreçte ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Çırak; "Ülkemizin her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacı var. Bu zorlu günleri hep beraber atlatacağız. Herkes gerekli olan tedbirleri alıp uyarılara dikkat edecek. Ama kimse evinde boş boş oturmamalı. Ben kızımla birlikte sağlık çalışanlarımız için çalışıyorum. Dikiş bilen tüm annelerimizi, kadınlarımızı, sağlık çalışanlarına destek olmaya çağırıyorum. Bu konuda becerisi olanlara da meydan okuyorum" ifadesini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN MALZEME DESTEĞİ

Gebzeli Habibe Çırak'ın çağrısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sağlık çalışanları için evlerinde siperlik üretecek kadınlara malzeme desteği vereceğini duyurdu. Siperlik yapımında destek olmak isteyen vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak projeye katılabilir.

Kaynak: Bültenler