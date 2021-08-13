Büyükşehir desteğiyle Bursa'nın gururu oldular
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Büyükşehir desteğiyle Bursa'nın gururu oldular

Büyükşehir desteğiyle Bursa'nın gururu oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadaki desteği sayesinde Avrupa ve Afrika Şampiyonu olan Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT), Bursa'nın iftihar kaynağı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadaki desteği sayesinde Avrupa ve Afrika Şampiyonu olan Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT), Bursa'nın iftihar kaynağı oldu.

Eco-Marathon Road to 2050 yarışmasında Avrupa takımları arasında dünya finalinde halk oylamasına kalan UMAKİT, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadaki destekleri sayesinde Road to 2050 yarışmasında Avrupa ve Afrika Şampiyonu oldu. Yarışmada derece elde eden topluluk, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UMAKİT ekibini aldıkları derece için tebrik etti. Başkan Aktaş, "Biz güçlü bir şehir ve güçlü bir ülkeyiz. Bizim vizyonumuzun geniş olması lazım. Katma değeri yüksek işler yapmalıyız. Sizin şu anda genç olarak yaptığınız bu çalışmalar çok değerli. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarınız için de başarılar dilerim. Ülkenize ve şehrinize güvenin" dedi.

UMAKİT Başkanı Adem Karaketir, verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 30 kişilik bir ekip olduklarını ve yenilenebilir enerji konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaketir, "2021 yılında Avrupa ve Afrika Emniyet Şampiyonu Ödülü'nü aldık. Sürdürülen 'Sanal Lig' süreci vardı. Bu ilerleyen süreçte ise Avrupa Afrika Road to 2050 şampiyonu olduk. Bu maraton sürecinde geliştirdiğimiz proje halk oylamasına kaldı. Biz de Büyükşehir Belediyesi'nden destek istedik. Sosyal medyada bizlere destek sağladılar ve Avrupa Şampiyonu olma başarısını gösterdik" diye konuştu. - BURSA

Büyükşehir desteğiyle Bursa'nın gururu oldular
Büyükşehir desteğiyle Bursa'nın gururu oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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