Büyükşehir DESKİ'ye 2 önemli sistem kalitesi belgesi

Türkiye'de 6 sistem belgesine sahip ilk ve tek belediye unvanı alarak bir ilke imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, hizmetteki kalite tescilini Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü'nde de gösteriyor. Büyükşehir DESKİ, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.

Teknolojik altyapısı ile de Türkiye'nin en önde gelen belediyelerinden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir DESKİ, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör, TSE Ege Bölge Koordinatörü Kürşat Yılmaz, İzmir Belgelendirme Müdürü Ahmet Namlı ve Denizli Belgelendirme Müdürü Tefik Aslan ile Büyükşehir DESKİ Kalite Yönetim ve Ar-Ge Şube Müdürü Aydemir Akyürek ve yönetim temsilcileri katıldı.

"Yaptığımız çalışmalar ISO 18001 belgesi ile de tescillenmiş oldu"

Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Büyükşehir DESKİ'nin bugüne dek yaptığı çalışmalar ve gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a, bu süreçte yoğun çalışmalar sergileyen DESKİ ekibine ve denetimlerde gösterdikleri hassasiyetten dolayı TSE'den gelen heyete teşekkürlerini iletti. Güngör, "Kurumumuz verdiği hizmetler kapsamında yaptığı çalışmalar çok tehlikeli sınıfa girmektedir. Hizmetlerimiz devam ederken iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan önlemler, sürdürülen projeler ve çalışanlarımızın güvenliği için yaptığımız çalışmalar ISO 18001 belgesi ile de tescillenmiş oldu. Vatandaşlarımızın istekleri, şikayetleri ve önerileri bizim için büyük önem taşıdığından devam ettirdiğimiz çalışmalar kapsamında da ISO 10002 Müşteri memnuniyeti belgesini almaya hak kazandık. Bundan sonraki süreçte hizmetlerimizi aksatmadan diğer yönetim sistemleri kapsamında faaliyetlerimize öncelik verip diğer belgeleri de almayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

"DESKİ Türkiye'deki kurumlara örnek gösteriliyor"

TSE Ege Bölge Koordinatörü Kürşat Yılmaz ise, Denizli Büyükşehir Belediyesinin önemli bir paydaşları olduğunu, Türkiye'deki kamu kurumları arasında ilklere imza attığını, diğer kurumlara örnek gösterildiğini ve Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluş olan DESKİ Genel Müdürlüğü'nün de alınan belgelerle bu yolda önemli bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Yönetim sistemi çalışmalarının gönüllülük istediğini de belirten Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a, DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr Mahmud Güngör ve ekip çalışanlarını gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA