Büyükşehir depremde zarar gören parkları yeniliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim depreminde Bayraklı'da zarar gören 23 parkı yenilerken, parklarda depreme karşı acil durum alanları ve donatıları da oluşturulacağı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim depreminde Bayraklı'da zarar gören 23 parkı yenilerken, parklarda depreme karşı acil durum alanları ve donatıları da oluşturulacağı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim İzmir depreminde Bayraklı'da zarar gören parkların bakım, onarım ve tadilatına Bayraklı Öğretmen Evi Parkı'ndan başladı. Proje kapsamında 23 parkta 200 bin metrekare alanda yeni malzemelerle düzenleme yapılacak. Tüm çocuk oyun alanları kauçuk malzemeyle yenilenirken, oturma birimlerinin estetik hale getirileceği; yürüyüş yolları, çim alanlar, kilit parke taşlar ve 15 basketbol sahasının zemininin yenileneceği aktarıldı. Zarar gören demir, metal, mekanik ve elektrik aksam da tümüyle değiştirilecek. Ayrıca parklarda depreme karşı acil durum alanları ve donatıları oluşturulacak. Öte yandan kent mobilyaları afet zamanlarında toplanma alanlarında barınma, enerji, haberleşme gibi ihtiyaçların karşılandığı, enerjisini güneşten alan bir ünite şeklinde planlanacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı