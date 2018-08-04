Büyükşehir, Denizde de Engelleri Kaldırıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı Plajı'na yapılan 'engelli rampası' ile engelliler de artık rahatlıkla denize girebilecek.

Büyükşehir Belediyesi model ve modern projelerle örnek olurken, engelliler için de engelsiz bir Ordu inşa ediyor. Vatandaşların talebine kayıtsız kalmayan ve başka illerde örnekleri olan projenin Ordu'da da hayata geçirileceğinin müjdesini veren Başkan Yılmaz, sözünü yerine getirdi. Engelli vatandaşların araçlarıyla rahatlıkla denize girmesine imkan sunacak engelli rampası Akyazı Plajı'nda hizmete sunuldu.

Yatırımları hayata geçirirken, toplumda rahat hareket etmeleri için engellileri de göz ardı etmediklerine vurgu yapan Başkan Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Her alanda özgürce yaşama hakkı olan engelli kardeşlerimiz artık denize rahatlıkla girebilecek. Engellilerimizin tekerlekli araçlarıyla denize girebileceği ahşap rampayı sahilimizde hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

24 metre uzunluğunda ve 128 santimetre genişliğinde inşa edilen rampa sayesinde engelli bireylerin herhangi bir risk olmadan denizin keyfini doyasıya çıkarabileceğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, "Kurulan rampa sayesinde engelli vatandaşlarımız, denizin keyfini artık hiçbir engel olmadan doyasıya çıkarabilecek. Toplumun her kesimine hitap eden projelerle yaşanabilir bir Ordu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Hayata geçirilen proje sayesinde artık engellilerin daha kolay denize gireceklerini aktaran bir engelli babası ise, engelli bireylerin denize girmelerinin faydalı olduğunu belirterek, mutlu olduklarını dile getirdi. Oğlunun artık kolayca denize girebileceğine dikkat çeken engelli bireyin babası, Başkan Enver Yılmaz ve diğer yetkililere proje için teşekkür etti. - ORDU