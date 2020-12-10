Büyükşehir'den zor durumda kalan esnafa gıda desteği
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Büyükşehir'den zor durumda kalan esnafa gıda desteği

10.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:10
Büyükşehir'den zor durumda kalan esnafa gıda desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa gıda kolileri dağıtarak destek oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa gıda kolileri dağıtarak destek oldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu süreç boyunca esnafın yanında olduklarını belirterek, "İşletmeler açıkken dezenfekte edip maske dağıttık, mecburen kepenklerini indirince de gıda kolileri göndermeye başladık" dedi.

Pandemi sürecinin ilk günlerinden bu yana dükkanların dezenfekte edilmesi ve maske temini konusunda çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, esnafın yanında olduğunu hissettirmeye devam ediyor.

Yayınlanan son kararla birlikte geçici olarak kapatılan kahvehaneler ve oyun salonları ile birlikte aylardır kapalı olan okul kantincileri ve yurt işletmeciliği gibi iş kolları da bulunuyor. Esnaf odalarını birer üyesi olan bu meslek gruplarına da yardımda bulunan Büyükşehir Belediyesi, gıda kolisi yardımlarını kapı kapı gezerek teslim ediyor.

Başkan Çerçioğlu "Bu süreçte esnafı ve vatandaşı yalnız bırakmadık"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç duyan vatandaşların daima yanında olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu süreçte esnafı ve vatandaşı yalnız bırakmadık. İşletmeler açıkken dezenfekte edip maske dağıttık, mecburen kepenklerini indirince de gıda kolileri göndermeye başladık. İmkanlarımız doğrultusunda esnafın yanında yer almaya devam edeceğiz. Asla yalnız değiller" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir esnafın yanında"

Zorlu geçen bu süreçte Büyükşehir desteğini hissettiklerini belirten Aydın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Uğur Anbarlı, "Daha önce iki buçuk ay kapalı kaldık. Komple kapanan kahvelerimiz var, internet kafelerimiz var, oyun salonları ve öğrenci yurtları var bize bağlı olan. Bu dönemde Büyükşehir Belediyemiz bize gıda yardımı, kahvelerimize dezenfektan ve maske yardımı gibi yardımlarda bulundu. Bunlara şu ana kadar gıda yardımı ulaştı. Dün bazı dönüşler oldu, Büyükşehir'e teşekkür ettiklerini söylediler" dedi.

Sürecin belirsizliği nedeniyle endişe duyan esnaflar en kısa sürede yardım aldıkları kurumun Büyükşehir Belediyesi olduğuna vurgu yaparak, "Şu anda bize Büyükşehir Belediyesinden dönüş oldu, inşallah diğer kurumlardan da bu yardımları en kısa sürede bekliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na yaptığı ve bundan sonra yapacağı yardımlar için şimdiden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - AYDIN

Büyükşehir'den zor durumda kalan esnafa gıda desteği
Büyükşehir'den zor durumda kalan esnafa gıda desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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