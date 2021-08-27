Büyükşehir'den 'Zafere Pedallıyoruz' sloganıyla bisiklet etkinliği
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Büyükşehir'den 'Zafere Pedallıyoruz' sloganıyla bisiklet etkinliği

Büyükşehir'den 'Zafere Pedallıyoruz' sloganıyla bisiklet etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. "Zafere Pedallıyoruz" sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bisiklet etkinliği düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. "Zafere Pedallıyoruz" sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bisiklet etkinliği düzenliyor. Kent merkezinde düzenlenecek olan bisiklet etkinliğinde tüm sporseverler pedal çevirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. birbirinden farklı etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "Zafere Pedallıyoruz" sloganıyla anlamlı bir bisiklet etkinliği düzenleyen Spor A.Ş. tüm sporseverleri buluşturuyor. 30 Ağustos Pazartesi, saat 19.00'da Kadir Has Şehir Stadyumu Güney Otoparkı önünde başlayacak ve ücretsiz olacak etkinlik, saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Otoparkı'nda sona erecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenecek olan etkinlikte 10 kilometrelik güzergahta pedal çevrilecek.

Katılmak isteyen vatandaşlar, www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret ederek, detaylı bilgi edinebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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