Büyükşehir'den Zabıta Haftası farkındalığı
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Büyükşehir'den Zabıta Haftası farkındalığı

Büyükşehir'den Zabıta Haftası farkındalığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası münasebetiyle şehir merkezinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıttı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası münasebetiyle şehir merkezinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıttı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Haftası münasebetiyle Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda karanfil dağıttı. Zabıta Teşkilatı'nın 195. Kuruluş yılı olan haftada vatandaşların huzuru, güvenliği için çalışan zabıta ekiplerinin bu jesti karşısında duyarsız kalmayan vatandaşlar ise ekipleri tebrik etti.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Zabıta Teşkilatımız Osmanlı'dan bize miras kalan önemli ve köklü bir kuruluştur. Şehirler için böylesine önemli bir kuruluşun halkla bütünleşmesini sağlamak gerek. Zabıtalığı sadece ceza kesen, sevimsiz bir meslek algısından çıkarmak lazım. Vatandaşın, huzuru, sağlığı ve güvenliği için çalışan bu görevli arkadaşlarımızın çok önemli işlere imza attıklarını unutmamak gerek. Karanfil dağıtarak zabıta personelimizi vatandaşlarla buluşturduk" denildi. - SAKARYA

Büyükşehir'den Zabıta Haftası farkındalığı
Büyükşehir'den Zabıta Haftası farkındalığı
Büyükşehir'den Zabıta Haftası farkındalığı
Büyükşehir'den Zabıta Haftası farkındalığı
Büyükşehir'den Zabıta Haftası farkındalığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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