Büyükşehir'den Yunusemreli Muhtarlara Ziyaret

YUNUSEMRE, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesinde, Atatürk, Mollasüleymanlı ve Demirci mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Muhtarlara hediye takdiminde bulunulurken, talepleri de dinlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Muhtarı Bedir Kılıç, Mollasüleymanlı Mahallesi Muhtarı İrfan Kayataş, Demirci Mahallesi Muhtarı Adnan Erboz'u mahallelerinde ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan hizmetler muhtarlarla istişare edilirken, talebe konu olan yerler de incelenerek, ilgili dairesine iletilmek üzere not alındı. Ziyaret sonunda muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyeleri takdim edildi.

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