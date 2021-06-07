Büyükşehir'den Yunus Emre'nin Temsili Mezarına Yeni Çevre Düzenlemesi
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Büyükşehir'den Yunus Emre'nin Temsili Mezarına Yeni Çevre Düzenlemesi

Büyükşehir'den Yunus Emre'nin Temsili Mezarına Yeni Çevre Düzenlemesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı rengarenk çiçeklerle şehri süslemeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı rengarenk çiçeklerle şehri süslemeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Büyük Parktaki temsili Yunus Emre mezarı çevresinde peyzaj çalışmaları yaptı.

Kendi seralarında kadınların ürettiği çiçeklerle kentte bulunan orta refüj, kavşak gibi yeşil alanlarda estetik anlayışını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, parklarda da peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması sebebiyle UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre'yi anma yılı seçildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mihalıççık ilçemizde bulunan Yunus Emre mezarının birebir aynısı olan Büyük Park'taki temsili mezarın çevresinde çevre düzenlemesi yapıldığını ifade etti. Normalleşme kuralları ile birlikte parkların tekrar hizmete açıldığını sözlerine ekleyen yetkililer, Mihalıççık ilçesine gidemeyen vatandaşların Büyük Parkta bulunan temsili mezarı ziyaret edebileceklerini belirtti. Büyük Parkta bulunan temsili Yunus Emre mezarının çevresinin rengarenk çiçeklerle süsleyen ekipler, Yunus Emre'nin heykelinin bulunduğu süs havuzunda da bakım çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

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