Büyükşehir'den yılbaşında ulaşım kolaylığı

30.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:02

31 Aralık 2019 Salı gecesini 1 Ocak 2019 Çarşamba gününe bağlayan gece gerçekleştirilecek olan tramvay seferleri: Otogar'dan SSK yönüne 00:25, Otogar'dan OGÜ yönüne 00:30, SSK'dan OGÜ yönüne 01:00, SSK'dan Otogar yönüne 01:35, OGÜ'den SSK yönüne 01:00, OGÜ'den Otogar yönüne 01:35 şeklinde olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlayan ve şehrin önemli noktalarına gece 01.00 ile 05.00 saatleri arasında düzenlenen ring seferleri ise yılbaşı gecesi 1 saat aralıklarla değil yarım saat aralıklar ile yapılacak. Vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen güzergâhlar için otobüsler 00.00- 00.30 01.00 – 01.30 - 02.00 – 02.30 - 03.00 – 03.30 - 04.00 – 04.30 - 05.00 saatlerinde otogardan kalkış yaparak 2 ayrı hatta hizmet verecek.

Zabıta ve İtfaiye Teşkilatı'nın 31 Aralık gecesi görev başında olacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ayrıca yağması beklenen kar için de Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin teyakkuz halinde olacağını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler