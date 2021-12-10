ANTALYA (Habermetre) - Büyükşehir'den yılbaşı festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Cam Piramit Kral Yolu'nda yılbaşı festivali düzenliyor. Festivalde Antalya'da yaşayan yabancı dernekler kendi kültürlerini tanıtabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yılbaşı festivali öncesi Antalya'da yaşayan yerleşik yabancı dernek temsilcileri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, dernek temsilcilerine teşekkür ederek, yeni yıl öncesinde Antalya'da yaşayan yabancı derneklerin kendi kültürlerini tanıtabilmesi amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

KÜLTÜRLERİNİ TANITACAKLAR

Başkan Muhittin Böcek, "24-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Cam Piramit Kral Yolu'nda yerleşik yeni yıl festivalimizde Antalya'da yaşayan yabancı dernek temsilcileri kendi ülkelerinin stantlarını açarak kültürlerini anlatacak. Farklı ülkelerin müzikleri, yöresel tatları ve çeşitli gösteriler ile birlikte hem kendi kültürlerini yaşayacak hem de Antalya halkı ile bu kültürü paylaşacaklar" dedi.

ETKİNLİKLER DEĞERLENDİRİLDİ

Dernek temsilcileri daha sonra 24-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek yılbaşı festivaline ilişkin Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda festival de yapılacak etkinliklere ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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