Büyükşehir'den yeşil alanlarda ekolojik dönüşüm Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, orta refüjlerde ve orta refüj kavşaklarında şehir hayatıyla birlikte çevre ve tasarrufu ön plana çıkaran bir anlayışla çalışmaya başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, orta refüjlerde ve orta refüj kavşaklarında şehir hayatıyla birlikte çevre ve tasarrufu ön plana çıkaran bir anlayışla çalışmaya başladı. Ekolojik dönüşüm adı verilen bu anlayışla daha çok suya ihtiyaç duyan çim yerine daha az suya ihtiyaç duyan ama görselliği çok daha güzel olan çalı grubu bitkileri dikilerek hem su tasarrufu sağlandı hem de Kayseri'nin güzelliğine güzellik katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, orta refüjlerde ve orta refüj kavşaklarında çalı grubu bitkilerin dikilmesiyle birlikte Kayseri'de renkli görüntüler ortaya çıktı. Çim alanlarının yaz aylarında günlük metrekare başına 10 litre suya gereksinim duyması, bahar aylarında ayda en az 2 kez çim biçiminin olması ve sulama ile çim biçiminin trafikte seyreden araçlar için risk oluşturması nedeniyle "Ekolojik Dönüşüm" gerçekleştiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı refüjlerde çalı grubu bitkilerini dikerek, hem tasarruf sağladı hem de Kayseri'yi adeta çiçek bahçesine dönüştürdü. En çok suda, iş gücünde, gübre kullanımda, zirai ilaç kullanımda tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, TOKİ Kadir Has Bulvarı'nda orta göbek üçgen alanlarda, tramvay hattı kavşakların üçgen alanlarında, 15 Temmuz Bulvarı'nda ve Fuat kavşağı üçgenlerinde çim alanlar sökülerek çalı gruplarına geçti. Bugün yaşayan herkesin suyu bilinçli tüketme sorumluluğu üstlenmesini her zaman destekleyen Büyükşehir Belediyesi, böylece damlama yöntemi ile yüzde 80 su tasarrufu sağladı. Daha önce elle sulama yapılan 7,7 kilometrelik Erciyes Bulvarı'nda yıllar içinde bozulan tüm çim alanlar kaldırıldı ve Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı kendi işçileri ile zaman ayarlı otomatik sulama tesisatı uygulaması yaptı.

Kayseri'ye hem tasarruf ettiren, hem de estetik bir görünüme sahip olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Bulvarı Orta Refüj Peyzajı'na 9 bin 750 adet Bodur Berberis, 20 bin adet Altuni Taflan, 15 bin adet Lavanta, 16 bin adet Adi Ardıç, 16 bin adet Yeşil Ardıç ve 230 adet Amerikan Dişbudağı ile çiçek dikimi yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA