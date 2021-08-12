Büyükşehir'den Yenice Kurs Merkezi'nde Kapsamlı Çalışma

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eğitim konusundaki destek ve yatırımları aralıksız sürüyor.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eğitim konusundaki destek ve yatırımları aralıksız sürüyor. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için açılan üniversiteye hazırlık kurslarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesi'nde pilot uygulama olarak il genelinde ilk kez hayata geçirdiği Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursunda tadilat çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Bayboğan Eğitim Vakfı ve Çağ Üniversitesi Kurucusu merhum Yaşar Bayboğan adına yapılan, dönemin Yenice Belediyesi'ne tahsis edilen ve daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı yurt binasında Büyükşehir ekipleri kapsamlı tadilat çalışması uyguluyor. Binada detaylı şekilde gerçekleştirilen tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yenice Kurs Merkezi, modern bir kurs merkezi görünümüne kavuşacak.

Merkezden şu ana kadar 100 öğrenci faydalandı

Geride kalan eğitim döneminde Yenice ve çevresinde bulunan yaklaşık 20 ayrı mahallede ikamet eden ailelerin çocuklarının pandemi nedeniyle online eğitim gördüğü Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Yenice Kurs Merkezi'nde 100 öğrenci eğitim gördü. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte merkezde bire bir eğitim başlayacak.

Dezavantajlı mahallelerde yaşayan, özellikle etüt çalışmaları konusunda kısıtlı imkanı bulunan öğrencilere destek olmak ve özellikle kent merkezine gidiş-gelişlerde ortaya çıkacak zahmeti ortadan kaldırmak için yürütülen proje kapsamında, Yenice ve çevresinde bulunan diğer yerleşim yerlerinde yaşayan daha fazla öğrencinin bu imkandan faydalanması hedefleniyor.

Hem kreş hem etüt merkezi olacak

Hızlı bir biçimde tamamlanan tadilat işlemlerinin ardından binanın ilk katında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından kreş açılacak. İç mekanı tamamen yenilenecek binanın üst katlarında ise Yenice Kurs Merkezi'nde eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS hazırlık etüt dersleri yapılacak.

Yayın Tarihi: 12. 8. 2021 09: 51: 34

Kaynak: Habermetre