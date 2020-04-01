Büyükşehir'den yeni tedbirler
Koronavirüsüne karşı mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi yeni tedbirler aldı.
Küresel salgın koronavirüsüne (Covid-19) karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir kararları aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda öğrencilere, sağlık çalışanlarına, 65 yaş üzeri ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımlar ve verilecek ücretsiz hizmetler açıklandı. Yeni tedbirler doğrultusunda alınan kararlar şunlar oldu:
ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin online eğitiminde kullanılmak üzere karşılıksız burs alan öğrencilerin internet ihtiyacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
KAMU KURUMLARINA KORUYUCU EKİPMAN YARDIMI
Kocaeli'deki kamu kurumlarının ihtiyaç duymaları halinde tıbbi maske gibi kişisel koruyucu ekipmanları başta olmak üzere hijyen ve temizlik maddeleri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
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Kaynak: Bültenler