BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ İLÇE OTOGARI
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BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ İLÇE OTOGARI

BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ İLÇE OTOGARI
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Yöresel Turizm İlçe Otogarı" yapımı için harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Yöresel Turizm İlçe Otogarı" yapımı için harekete geçti. Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (FSM) No: 5/1 adresinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait arsada inşa edilecek ilçe otogarı için 9 Eylül 2021 tarihinde ihaleye çıkılacak. Büyükşehir Belediyesi ilçe otogarının tamamlanmasıyla birlikte kent merkezindeki trafik yoğunluğunu da azaltmayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla "Yöresel Turizm İlçe Otogarı" yapımı için harekete geçti.

9 Eylül 2021 tarihinde yapım ihalesine çıkılacak yeni ilçe otogarı, Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde inşa edilecek.

TEK MERKEZ SAYESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Başkent ulaşımında Ankara'nın ilçelerine hizmet veren özel taşıma araçlarından Polatlı ve Şereflikoçhisar otobüsleri AŞTİ'yi, Kızılcahamam ve Kahramankazan otobüsleri ise Etlik Eski Garajları kullanmaya devam ediyor.

Diğer dış ilçelere hizmet veren otobüslerin şehrin muhtelif yerlerindeki cadde ve sokaklarda indirme bindirme yaparak trafik yoğunluğuna neden olması üzerine proje hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, bu sorunu çözmek amacıyla yeni ilçe otogarı yapımı için düğmeye bastı.

Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 5/1 adresinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait arsa zemini, BUGSAŞ A. Ş. tarafından düzenlendikten sonra Kent Estetiği Daire Başkanlığına teslim edildi. Modern ve konforlu tasarımıyla yeni ilçe otogarı inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra hem ulaşım esnafı hem de ilçelere seyahat edecek vatandaşlar artık tek merkezden daha rahat yolculuk edebilecek.

Kaynak: Habermetre

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