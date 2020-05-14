Büyükşehir'den yeni bir ulaşım hamlesi daha Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'a yeni bir ulaşım ağı daha kazandırmak için düğmeye bastı.

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'a yeni bir ulaşım ağı daha kazandırmak için düğmeye bastı.

Terminal Caddesi, havalimanı yolu ve otogar bölgesindeki yoğunluğu ortadan kaldırmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, MNG AVM ve İl Halk Kütüphanesi'nin de bulunduğu güzergahı Şükrüpaşa'yla buluşturacak ikinci bağlantı yolu için çalışmalara başladı. 35 metre genişliğinde ve bin 400 metre uzunluğundaki yeni yol, tamamlandığında Terminal Caddesi doğrudan Şükrüpaşa'ya bağlanmış olacak. Ekiplerin yoğun bir çalışma sürdürdükleri güzergahı ve proje kapsamındaki her aşamayı yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili olarak açıklamalarda da bulundu.

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koydukları ulaşım vizyonuyla Erzurum'a değer katmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Sekmen, şehrin dört bir tarafındaki ulaşım ağları için başlattıkları geniş kapsamlı güncelleme çalışmalarının dışında yeni ulaşım ağlarının ihdasına da öncelik verdiklerini belirterek, bu yollardan bir yenisini daha Erzurum'a kazandırmak için düğmeye bastıklarını ifade etti. Başkan Sekmen, Terminal Caddesi, havalimanı ve otogar bölgesindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak olan yeni yolun 35 metre genişlik ve bin 400 metre uzunluğa sahip olacağı bilgisini verirken, söz konusu ulaşım ağının Şükrüpaşa ile Terminal Caddesi'ni birbirine bağlayan ikinci bir aks olacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Havalimanı, otogar güzergahı ve MNG AVM'nin yanı sıra şehrimizin yeni kütüphanesinin de burada konuşlandırılmış olması, insan ve araç yoğunluğunu büyük ölçüde artıracağından bu bölgeye özel bir yaklaşım planladık. Önceki çalışmamız, Kombina Caddesi'ne paralel geçen yolu genişletmek ve Terminal Caddesi'ne bağlamak olmuştu. Şimdi de, İl Halk Kütüphanemizin hemen arkasından yeni bir ulaşım ağı ile Şükrüpaşa'ya ikinci bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Böylece sadece Terminal Caddesi'ndeki trafik yükünü kaldırmış olmayacak, aynı zamanda sürekli gelişen ve büyüyen semtimiz Şükrüpaşa'ya da rahat bir nefes aldırmış olacağız. Güzel Erzurum'umuza şimdiden hayırlı uğurlu olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA